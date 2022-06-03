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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Нигерия
Эквадор - Нигерия: обзор матча 03 июня 2022
Эквадор
03.06.2022, пятница, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Эквадор - Нигерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
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