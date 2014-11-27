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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Риу Аве
Динамо К - Риу Аве: обзор матча 27 ноября 2014
Динамо К
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
53'
Д. Ленс
77'
М. Велозу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Риу Аве
Желтая карточка
Д. Вида
84'
83'
Замена
Марсело
️️️️
Лионн
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Велозу
Пас отдал
А. Ярмоленко
77'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Кравец
68'
62'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Р. Брессан
Замена
М. Велозу
️️️️
С. Сидорчук
62'
61'
Замена
Укра
️️️️
Э. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленс
53'
Желтая карточка
А. Кравец
52'
36'
Желтая карточка
Г. Ледеш
Желтая карточка
С. Сидорчук
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Никита Бурда
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Риу Аве
31
Эдерсон
ВР
8
Тьяго Пинту
ЛЗ
14
Андре Вилаш-Боаш
(К)
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
12
Лионн
ПЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
7
Гуш Ледеш
ОП
20
Педру Морейра
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Риу Аве
1
Кассио
ВР
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
10
Диего Лопес
ЛВ
17
Укра
ПВ
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
34
Хачериди
21
Данило Силва
21
Вида
6
Бурда
37
Рыбалка
8
Сидорчук
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-1-2-2-1
31
Эдерсон
12
Лионн
14
Вилаш-Боаш
24
Миранда
8
Пинту
7
Ледеш
20
Педру Морейра
88
Брессан
9
Боатенг
28
Дель Валье
19
Хассан
8
Сидорчук
44
Велозу
44
Велозу
8
Сидорчук
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
11
Кравец
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Кравец
12
Лионн
46
Марсело
46
Марсело
12
Лионн
88
Брессан
10
Диего Лопес
10
Диего Лопес
88
Брессан
9
Боатенг
17
Укра
17
Укра
9
Боатенг
Остались в запасе
Динамо К
Риу Аве
23
Александр Рыбка
ВР
90
Роман Безус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
1
Кассио
ВР
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
90
Роман Безус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
13
Нуну Лопеш
ЦЗ
33
Уильям Джебор
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
1
Кассио
ВР
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Динамо К - Риу Аве
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ-Плюс Спорт Онлайн" 20:50 (прямая)
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