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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - ФК Харьков
Динамо К - ФК Харьков: обзор матча 26 апреля 2009
Динамо К
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 0
Завершен
ФК Харьков
10'
М. Нинкович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - ФК Харьков
Замена
Н. Гринченко
️️️️
С. Казюберда
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Желтая карточка
А. Фатрушняк
Желтая карточка
В. Комарницкий
Замена
К. Корреа
️️️️
О. Гусев
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
И. Бангура
ГОЛ! 1:0!
М. Нинкович
Пас отдал
А. Милевский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ФК Харьков
12
Дмитрий Стойко
ВР
50
Андрей Фатрушняк
ЦЗ
6
Алексей Панковец
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
6
Сергей Казюберда
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
ФК Харьков
22
Игорь Ходанович
ВР
5
Евгений Ушаков
ЛЗ
27
Валерий Бойченко
ЦП
23
Николай Гринченко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
4-3-1-2
31
Богуш
30
Эль Каддури
3
Бетао
0
Саблич
24
Юссуф
36
Нинкович
5
Вукоевич
20
Гусев
88
Алиев
0
Милевский
3
Бангура
3-2-2-2
12
Стойко
6
Панковец
14
Чеберячко
77
Комарницкий
19
Ксенз
50
Фатрушняк
6
Казюберда
14
Милько
29
Кабанов
24
Платон
20
Гусев
77
Корреа
77
Корреа
20
Гусев
3
Бангура
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
3
Бангура
6
Казюберда
23
Гринченко
23
Гринченко
6
Казюберда
Остались в запасе
Динамо К
ФК Харьков
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
Главный тренер
Юрий Семин
5
Евгений Ушаков
ЛЗ
27
Валерий Бойченко
ЦП
22
Игорь Ходанович
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
Остались в запасе
5
Евгений Ушаков
ЛЗ
27
Валерий Бойченко
ЦП
22
Игорь Ходанович
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - ФК Харьков
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Информация о матче
Помощники судьи:
Андреев Алексей
Муравьев Олег
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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