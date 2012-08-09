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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Данди Юнайтед
Динамо - Данди Юнайтед: обзор матча 09 августа 2012
Динамо
09.08.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
2'
И. Семшов
22'
А. Кокорин
40'
А. Юсупов
83'
А. Сапета
89'
А. Сапета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Данди Юнайтед
ГОЛ! 5:0!
А. Сапета
89'
85'
Замена
Р. Доу
️️️️
Г. Маккей-Стивен
ГОЛ! 4:0!
А. Сапета
Пас отдал
А. Кокорин
83'
Желтая карточка
А. Сапета
81'
78'
Замена
М. Гардин
️️️️
Д. Расселл
Желтая карточка
Л. Фернандес
74'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
63'
Замена
О. Баккал
️️️️
Б. Джуджак
63'
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
В. Рыков
63'
60'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Д. Ранкин
Желтая карточка
А. Юсупов
41'
ГОЛ! 3:0!
А. Юсупов
Пас отдал
А. Кокорин
40'
Желтая карточка
В. Рыков
26'
24'
Желтая карточка
К. Уотсон
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
М. Ломич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Данди Юнайтед
33
Радослав Чержняк
ВР
30
Барри Дуглас
ЛЗ
4
Брайан МакЛин
ЦЗ
19
Гэвин Ганнинг
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЛП
10
Ричи Райан
ЦП
8
Джон Ранкин
ЦП
8
Вилло Флуд
ПП
9
Джон Дэйли
(К)
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Хьюстон
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Данди Юнайтед
13
Стив Бэнкс
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
28
Виллиам Робертсон
ЦП
14
Марк Мильяр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Райан Доу
ЦФ
7
Майкл Гардин
ЦФ
4-2-2-2
21
Березовский
32
Ломич
6
Фернандес
44
Рыков
26
Уилкшир
20
Семшов
4
Юсупов
10
Джуджак
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
4-4-2
33
Чержняк
15
Уотсон
4
МакЛин
19
Ганнинг
30
Дуглас
8
Флуд
10
Райан
8
Ранкин
11
Маккей-Стивен
77
Расселл
9
Дэйли
44
Рыков
23
Шильденфельд
23
Шильденфельд
44
Рыков
10
Джуджак
17
Баккал
17
Баккал
10
Джуджак
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
11
Маккей-Стивен
14
Доу
14
Доу
11
Маккей-Стивен
8
Ранкин
17
Армстронг
17
Армстронг
8
Ранкин
77
Расселл
7
Гардин
7
Гардин
77
Расселл
Остались в запасе
Динамо
Данди Юнайтед
1
Антон Шунин
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
29
Патрик Барретт
ЦЗ
28
Виллиам Робертсон
ЦП
14
Марк Мильяр
ЦП
13
Стив Бэнкс
ВР
Главный тренер
Питер Хьюстон
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
28
Виллиам Робертсон
ЦП
14
Марк Мильяр
ЦП
13
Стив Бэнкс
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Питер Хьюстон
Статистика матча Динамо - Данди Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Даниэль Густавссон (Оба Швеция)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Спорт 2" 19:55 (прямая)
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