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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Данди Юнайтед - Динамо
Данди Юнайтед - Динамо: обзор матча 02 августа 2012
Данди Юнайтед
02.08.2012, четверг, 22:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Динамо
37'
В. Флуд
75'
К. Уотсон
50'
И. Семшов
90+2'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
А. Кокорин
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Кокорин
Пас отдал
Б. Джуджак
90'
+1
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
Д. Расселл
90'
82'
Желтая карточка
А. Юсупов
77'
Травма
М. Ломич
ГОЛ! 2:1!
К. Уотсон
Пас отдал
Г. Ганнинг
75'
50'
ГОЛ! 1:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Кокорин
ГОЛ! 1:0!
В. Флуд
Пас отдал
Д. Ранкин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
33
Радослав Чержняк
ВР
30
Барри Дуглас
ЛЗ
19
Гэвин Ганнинг
ЦЗ
2
Шон Диллон
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
77
Джонни Расселл
ЛП
10
Ричи Райан
ЦП
8
Джон Ранкин
АП
8
Вилло Флуд
АП
11
Гэри Маккей-Стивен
ПП
9
Джон Дэйли
(К)
ЦФ
Главный тренер
Питер Хьюстон
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
8
Звездан Мисимович
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Данди Юнайтед
13
Стив Бэнкс
ВР
4
Брайан МакЛин
ЦЗ
14
Марк Мильяр
ЦП
28
Виллиам Робертсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Райан Доу
ЦФ
7
Майкл Гардин
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-3-2-1
33
Чержняк
30
Дуглас
2
Диллон
19
Ганнинг
15
Уотсон
77
Расселл
10
Райан
11
Маккей-Стивен
8
Флуд
8
Ранкин
9
Дэйли
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
44
Рыков
23
Шильденфельд
32
Ломич
10
Джуджак
20
Семшов
4
Юсупов
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Динамо
14
Марк Мильяр
ЦП
13
Стив Бэнкс
ВР
14
Райан Доу
ЦФ
28
Виллиам Робертсон
ЦП
4
Брайан МакЛин
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Майкл Гардин
ЦФ
Главный тренер
Питер Хьюстон
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
14
Марк Мильяр
ЦП
13
Стив Бэнкс
ВР
14
Райан Доу
ЦФ
28
Виллиам Робертсон
ЦП
4
Брайан МакЛин
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Майкл Гардин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Питер Хьюстон
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Данди Юнайтед - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Помощники судьи:
Миклош Иштван Надь
Валентин Аврам
Стадион:
Тэннадайс Парк
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