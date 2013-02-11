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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Дукла
Ростов - Дукла: обзор матча 11 февраля 2013
Ростов
11.02.2013, понедельник, 17:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Дукла
45'
Н. Николич
59'
Т. Калачев (П)
90'
Ф. Синама-Понголь
55'
З. Поспех
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Дукла
ГОЛ! 3:1!
Ф. Синама-Понголь
90'
82'
Замена
Й. Марек
️️️️
П. Мали
82'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
О. Врзал
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Гацкан
82'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Полоз
80'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Н. Николич
73'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Веллингтон
70'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Т. Калачев
70'
Замена
И. Гетигежев
️️️️
А. Иванов
70'
62'
Замена
П. Гашек
️️️️
Т. Бергер
62'
Замена
П. Мали
️️️️
Л. Калоуда
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Калачев
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
З. Поспех
46'
Замена
Я. Сватонски
️️️️
В. Энгельманн
46'
Замена
Т. Божич
️️️️
Л. Штетина
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
45'
42'
Замена
И. Оуэдраого
️️️️
Т. Борек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
18
Веллингтон
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Дукла
1
Филип Рада
ВР
23
Ондрей Врзал
ЦЗ
9
Ян Ворел
ЦЗ
16
Ромера
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
10
Мирослав Подразки
ЦП
13
Томаш Бергер
ЦП
32
Томаш Борек
ЦП
11
Збинек Поспех
ЦФ
16
Войцех Энгельманн
ЦФ
Главный тренер
Любош Козел
Ростов
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Дукла
22
Томислав Божич
ЦЗ
25
Павел Гашек
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
3
Исмаэль Оуэдраого
ЦП
24
Петр Мали
ЦП
20
Йозеф Марек
ЦФ
21
Ян Сватонски
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Плетикоса
59
Иванов
42
Ксулу
19
Салата
15
Кисенков
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
7
Полоз
18
Веллингтон
23
Николич
4-4-2
1
Рада
9
Ворел
16
Ромера
2
Штетина
23
Врзал
10
Подразки
13
Бергер
32
Борек
10
Калоуда
16
Энгельманн
11
Поспех
8
Гацкан
70
Гурбанов
70
Гурбанов
8
Гацкан
7
Полоз
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Полоз
59
Иванов
3
Гетигежев
3
Гетигежев
59
Иванов
18
Веллингтон
10
Кириченко
10
Кириченко
18
Веллингтон
23
Николич
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
23
Николич
2
Калачев
87
Стариков
87
Стариков
2
Калачев
32
Борек
3
Оуэдраого
3
Оуэдраого
32
Борек
2
Штетина
22
Божич
22
Божич
2
Штетина
10
Калоуда
24
Мали
24
Мали
10
Калоуда
Мали
20
Марек
20
Марек
Мали
13
Бергер
25
Гашек
25
Гашек
13
Бергер
16
Энгельманн
21
Сватонски
21
Сватонски
16
Энгельманн
23
Врзал
23
Ганоушек
23
Ганоушек
23
Врзал
Остались в запасе
Ростов
Дукла
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Любош Козел
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Любош Козел
Статистика матча Ростов - Дукла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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