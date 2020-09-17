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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Силекс - Дрита
Силекс - Дрита: обзор матча 17 сентября 2020
Силекс
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Дрита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силекс - Дрита
88'
Замена
E. Ahmeti
️️️️
A. Fazliu
76'
Замена
Б. Шабани
️️️️
Э. Вучай
67'
Замена
В. Брдаровски
️️️️
Х. Шабани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силекс
7
Angelce Timovski
ЦФ
6
Hristijan Grozdanoski
ЦФ
5
Srđan Drašković
ЦФ
26
Daniel Karcheski
ЦФ
20
Denis Ristov
ЦФ
16
Viktor Serafimovski
ЦФ
17
Burhan Mustafov
ЦФ
7
Ivan Ivanovski
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
27
Dejan Tanturovski
ЦФ
1
Daniel Bozhinovski
ЦФ
Дрита
1
Фатон Малоку
ВР
10
Эрйон Вучай
АП
8
Хевдет Шабани
ПВ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
4
Fidan Gerbeshi
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
27
Astrit Fazliu
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
6
Ardian Cuculi
ЦФ
Силекс
28
Andrej Kirovski
ЦФ
25
Goran Trajkovski
ЦФ
11
Kristijan Kostovski
ЦФ
9
Stefan Đurić
ЦФ
10
Miloš Žeravica
ЦФ
8
Bojan Spirkoski
ЦФ
23
Filip Kostovski
ЦФ
Дрита
77
Владица Брдаровски
ЛЗ
25
Бужар Шабани
ОП
24
Kastriot Rexha
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
17
Ergyn Ahmeti
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
5
7
1
27
14
17
2-5
1
Малоку
8
Шабани
10
Вучай
4
6
16
27
5
8
Шабани
77
Брдаровски
77
Брдаровски
8
Шабани
27
17
17
27
10
Вучай
25
Шабани
25
Шабани
10
Вучай
Остались в запасе
Силекс
Дрита
28
Andrej Kirovski
ЦФ
25
Goran Trajkovski
ЦФ
11
Kristijan Kostovski
ЦФ
9
Stefan Đurić
ЦФ
10
Miloš Žeravica
ЦФ
8
Bojan Spirkoski
ЦФ
23
Filip Kostovski
ЦФ
24
Kastriot Rexha
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Остались в запасе
28
Andrej Kirovski
ЦФ
25
Goran Trajkovski
ЦФ
11
Kristijan Kostovski
ЦФ
9
Stefan Đurić
ЦФ
10
Miloš Žeravica
ЦФ
8
Bojan Spirkoski
ЦФ
23
Filip Kostovski
ЦФ
Остались в запасе
24
Kastriot Rexha
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Статистика матча Силекс - Дрита
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Силекс
Лига конференций, 1 раунд
Силекс
0 : 1
16.07.2026
Динамо Мн
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Мн
0 : 1
09.07.2026
Силекс
Лига конференций, 1 раунд
Силекс
2 : 1
17.07.2025
Дечич
Лига конференций, 1 раунд
Дечич
2 : 0
10.07.2025
Силекс
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
1 : 0
15.07.2021
Силекс
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
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