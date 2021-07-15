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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Силекс
Петрокуб - Силекс: обзор матча 15 июля 2021
Петрокуб
15.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Силекс
90+5'
М. Платика
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Петрокуб - Силекс
ГОЛ! 1:0!
М. Платика
Пас отдал
V. Gulceac
90'
+5
Замена
А. Бежан
️️️️
В. Амброш
90'
90'
Замена
B. Spirkoski
️️️️
D. Aleksovski
86'
Желтая карточка
B. Mustafov
Замена
Я. Цуркан
️️️️
Д. Мелахио Дуанла
79'
73'
Замена
L. Peev
️️️️
B. Mitrevski
68'
Замена
J. Serafimovski
️️️️
A. Ljamalari
Замена
V. Gulceac
️️️️
В. Богачук
59'
Замена
М. Йосипой
️️️️
C. Sandu
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
79
Виктор Богачук
ЦП
9
Владимир Амброш
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
5
Stefan Efros
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
1
Mickael Meira
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Силекс
3
Bojan Rajkov
ЦФ
14
Bozhidar Mitrevski
ЦФ
17
Burhan Mustafov
ЦФ
0
D. Aleksovski
ЦФ
0
A. Mitrev
ЦФ
6
Arsim Ljamalari
ЦФ
1
Daniel Bozhinovski
ЦФ
Петрокуб
1
Игорь Мостовей
ВР
4
Артем Розгонюк
ЦЗ
8
Ясер Цуркан
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
14
Alexandru Vlas
ЦФ
18
Vadim Gulceac
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
Силекс
12
Hristijan Petkovski
ЦФ
1
Metodija Velkovski
ЦФ
0
J. Serafimovski
ЦФ
4
David Manasievski
ЦФ
15
Kristijan Dodevski
ЦФ
20
Blagoja Spirkoski
ЦФ
23
Lazar Peev
ЦФ
4-3-4
67
Ревенко
21
Потырнике
90
Жардан
20
Дуанла
79
Богачук
9
Амброш
5
Платика
5
11
Платика
1
10
5
17
1
6
0
0
10
7
Йосипой
7
Йосипой
10
79
Богачук
18
18
79
Богачук
20
Дуанла
8
Цуркан
8
Цуркан
20
Дуанла
9
Амброш
10
Бежан
10
Бежан
9
Амброш
6
0
0
6
0
20
20
0
14
23
23
14
Остались в запасе
Петрокуб
Силекс
14
Alexandru Vlas
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ВР
4
Артем Розгонюк
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
Главный тренер
Джованни Костантино
12
Hristijan Petkovski
ЦФ
1
Metodija Velkovski
ЦФ
4
David Manasievski
ЦФ
15
Kristijan Dodevski
ЦФ
Остались в запасе
14
Alexandru Vlas
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ВР
4
Артем Розгонюк
ЦЗ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
Остались в запасе
12
Hristijan Petkovski
ЦФ
1
Metodija Velkovski
ЦФ
4
David Manasievski
ЦФ
15
Kristijan Dodevski
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Петрокуб - Силекс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Силекс
Лига конференций, 1 раунд
Силекс
0 : 1
16.07.2026
Динамо Мн
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Мн
0 : 1
09.07.2026
Силекс
Лига конференций, 1 раунд
Силекс
2 : 1
17.07.2025
Дечич
Лига конференций, 1 раунд
Дечич
2 : 0
10.07.2025
Силекс
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
1 : 0
15.07.2021
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