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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Рексхэм
Донкастер Роверс - Рексхэм: обзор матча 02 апреля 2024
Донкастер Роверс
02.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 42 тур
1 : 0
Завершен
Рексхэм
44'
O. Bailey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Рексхэм
Замена
J. McGrath
️️️️
Р. Вуд
90'
+6
90'
+3
Замена
B. Tozer
️️️️
M. Cleworth
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
М. Крейг
86'
Желтая карточка
Д. Айронсайд
84'
84'
Замена
С. Долби
️️️️
E. O'Connell
Замена
T. Rowe
️️️️
H. Biggins
78'
Желтая карточка
J. Sterry
74'
71'
Желтая карточка
П. Маллин
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
M. Biamou
68'
61'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
61'
Замена
Д. Эванс
️️️️
W. Boyle
60'
Желтая карточка
W. Boyle
46'
Замена
R. Barnett
️️️️
L. Bolton
ГОЛ! 1:0!
O. Bailey
Пас отдал
J. Maxwell
44'
Желтая карточка
J. Maxwell
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Донкастер Роверс
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
6
Вуд
5
3
37
Крейг
47
Аделакун
4
36
10
43
3-4-3
13
Оконкво
4
6
5
6
7
Кэннон
8
16
МакКлин
18
10
Маллин
28
6
Вуд
6
6
6
Вуд
10
10
10
10
37
Крейг
24
24
37
Крейг
36
9
Айронсайд
9
Айронсайд
36
8
19
19
8
5
12
Эванс
12
Эванс
5
4
4
4
4
6
10
Долби
10
Долби
6
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Рексхэм
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Донкастер Роверс - Рексхэм
3
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
400
390
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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