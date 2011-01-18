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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Донкастер Роверс
Вулверхэмптон - Донкастер Роверс: обзор матча 18 января 2011
Вулверхэмптон
18.01.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Донкастер Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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0 : 2
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Донкастер Роверс
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