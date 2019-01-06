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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Донкастер Роверс
Престон - Донкастер Роверс: обзор матча 06 января 2019
Престон
06.01.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Донкастер Роверс
56'
Э. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Донкастер Роверс
Желтая карточка
П. Галлахер
71'
ГОЛ! 1:0!
Э. Хьюз
Пас отдал
П. Галлахер
56'
Желтая карточка
Р. Ледсон
38'
Начало матча
Статистика матча Престон - Донкастер Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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- : -
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31.10.2026
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Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
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Информация о матче
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