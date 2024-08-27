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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Донкастер Роверс
Эвертон - Донкастер Роверс: обзор матча 27 августа 2024
Эвертон
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
53'
Т. Ироегбунам
74'
И. Ндиайе
84'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Донкастер Роверс
Замена
Х. Армстронг
️️️️
Т. Ироегбунам
85'
ГОЛ! 3:0!
Бету
Пас отдал
В. Миколенко
84'
75'
Замена
Б. Шарп
️️️️
J. Senior
ГОЛ! 2:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
Д. О'Брайен
74'
Желтая карточка
Э. Янг
69'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Гарнер
67'
Замена
Э. Янг
️️️️
Ш. Коулмен
67'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Й. Линдстрем
67'
64'
Замена
G. Broadbent
️️️️
P. Kelly
63'
Замена
J. Sbarra
️️️️
Z. Westbrooke
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
58'
56'
Замена
J. Sterry
️️️️
T. Nixon
ГОЛ! 1:0!
Т. Ироегбунам
Пас отдал
Й. Линдстрем
53'
46'
Замена
K. Hurst
️️️️
J. Gibson
38'
Желтая карточка
J. Senior
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Роман Диксон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
33
Ben Close
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
5
Кин
15
О'Брайен
23
Коулмен
37
Гарнер
42
Ироегбунам
7
Ндиайе
11
Макнил
35
Линдстрем
23
Бету
3-1-5
16
5
6
22
14
23
4
43
24
23
Коулмен
15
Янг
15
Янг
23
Коулмен
37
Гарнер
5
Гуйе
5
Гуйе
37
Гарнер
42
Ироегбунам
45
Армстронг
45
Армстронг
42
Ироегбунам
35
Линдстрем
11
Харрисон
11
Харрисон
35
Линдстрем
16
2
2
16
24
10
10
24
22
8
8
22
23
14
Шарп
14
Шарп
23
14
21
21
14
Остались в запасе
Эвертон
Донкастер Роверс
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Роман Диксон
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
33
Ben Close
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Роман Диксон
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
33
Ben Close
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Эвертон - Донкастер Роверс
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
10
Офсайды
3
1
Количество передач
537
348
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
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