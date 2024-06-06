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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гватемала - Доминика
Гватемала - Доминика: обзор матча 06 июня 2024
Гватемала
06.06.2024, четверг, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа E, 1 тур
4 : 0
Завершен
Доминика
3'
A. Miguel Galindo
48'
A. Miguel Galindo
58'
R. Rubin
83'
J. Ardon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гватемала - Доминика
ГОЛ! 4:0!
J. Ardon
Пас отдал
C. Mejía
83'
Замена
P. Altán
️️️️
A. Miguel Galindo
73'
Замена
C. Mejía
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
66'
ГОЛ! 3:0!
R. Rubin
Пас отдал
J. Morales
58'
ГОЛ! 2:0!
A. Miguel Galindo
48'
ГОЛ! 1:0!
A. Miguel Galindo
3'
Начало матча
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Статистика матча Гватемала - Доминика
Всего ударов по воротам
29
9
Удары в створ
15
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
8
Офсайды
4
4
Количество передач
431
201
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
60
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
Доминика
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
1 : 0
21.09.2026
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Доминиканская Республика
5 : 0
11.06.2025
Доминика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Доминика
3 : 0
04.06.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
Барбадос
Информация о матче
Стадион:
Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City
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