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Расписание матчей
Украина. Кубок
Кремень - Днепр
Кремень - Днепр: обзор матча 27 октября 2010
Кремень
27.10.2010, среда, 15:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кремень - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кремень
Украина. Кубок, 1/16 финала
Кремень
0 : 2
24.08.2014
Заря
Украина. Кубок, 1/16 финала
Кремень
0 : 2
23.09.2012
Нива
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Кремень
2 : 3
21.09.2011
Динамо К
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
Кремень
0 : 3
27.10.2010
Днепр
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Кремень
1 : 0
22.09.2010
Шахтер Св
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Кремень
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Днепр
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
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2017.10.15 10:35
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2017.10.14 09:50
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2017.07.15 07:06
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