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Расписание матчей
Украина. Кубок
Кремень - Нива
Кремень - Нива: обзор матча 23 сентября 2012
Кремень
23.09.2012, воскресенье, 17:00
Украина. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Нива
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кремень - Нива
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кремень
Украина. Кубок, 1/16 финала
Кремень
0 : 2
24.08.2014
Заря
Украина. Кубок, 1/16 финала
Кремень
0 : 2
23.09.2012
Нива
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Кремень
2 : 3
21.09.2011
Динамо К
Украина. Датагруп Кубок, 1/8 финала
Кремень
0 : 3
27.10.2010
Днепр
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Кремень
1 : 0
22.09.2010
Шахтер Св
Нива
Украина. Кубок, 1/8 финала
Буковина
2 : 1
28.10.2025
Нива
Украина. Первая лига, 30 тур
Нива
0 : 3
01.06.2016
Оболонь
Украина. Первая лига, 29 тур
Горняк
3 : 0
27.05.2016
Нива
Украина. Первая лига, 28 тур
Нива
0 : 3
20.05.2016
Мариуполь
Украина. Первая лига, 27 тур
Звезда К
3 : 0
15.05.2016
Нива
Информация о матче
Стадион:
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