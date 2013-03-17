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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Кривбасс
Днепр - Кривбасс: обзор матча 17 марта 2013
Днепр
17.03.2013, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кривбасс
33'
Д. Канкава
47'
А. Антонов
80'
Д. Дедечко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Кривбасс
Желтая карточка
А. Федецкий
87'
84'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Федорчук
Замена
Д. Олейник
️️️️
Матеус
81'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Д. Канкава
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дедечко
Пас отдал
А. Антонов
Желтая карточка
Р. Ротань
78'
71'
Замена
А. Гитченко
️️️️
С. Самодин
59'
Желтая карточка
В. Приёмов
Вторая желтая
Р. Зозуля
58'
Замена
Н. Калинич
️️️️
С. Кравченко
54'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Антонов
Пас отдал
П. Пашаев
46'
Замена
А. Антонов
️️️️
У. Лобжанидзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Канкава
33'
22'
Желтая карточка
Б. Шершун
18'
Желтая карточка
В. Федорчук
Желтая карточка
Р. Зозуля
11'
Желтая карточка
С. Кравченко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-3-1-2
27
Лаштувка
23
Дуглас
23
Стринич
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
14
Кравченко
23
Канкава
20
Жулиано
99
Матеус
10
Зозуля
3-2-2-3
12
Боровик
22
Лисицкий
23
Шершун
20
Пашаев
3
Лобжанидзе
4
Сердюк
5
Федорчук
69
Дедечко
80
Приёмов
21
Бартулович
22
Самодин
23
Канкава
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
23
Канкава
99
Матеус
16
Олейник
16
Олейник
99
Матеус
14
Кравченко
9
Калинич
9
Калинич
14
Кравченко
22
Самодин
4
Гитченко
4
Гитченко
22
Самодин
5
Федорчук
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Федорчук
3
Лобжанидзе
69
Антонов
69
Антонов
3
Лобжанидзе
Остались в запасе
Днепр
Кривбасс
16
Денис Шелихов
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
55
Артем Штанько
ВР
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Днепр - Кривбасс
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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