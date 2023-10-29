Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химик - Динамо Вг
Химик - Динамо Вг: обзор матча 29 октября 2023
Химик
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Вг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Химик - Динамо Вг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Новости команд
Все
Химик
Динамо Вг
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+