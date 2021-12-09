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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Динамо Загреб
Вест Хэм - Динамо Загреб: обзор матча 09 декабря 2021
Вест Хэм
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
4'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Динамо Загреб
Замена
Ф. Поттс
️️️️
А. Ярмоленко
87'
85'
Желтая карточка
Й. Мишич
80'
Замена
Э. Дилавер
️️️️
Д. Стефули
71'
Замена
М. Булат
️️️️
А. Адеми
64'
Замена
Й. Мишич
️️️️
М. Оршич
64'
Замена
Д. Юрич
️️️️
К. Андрич
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
46'
44'
Желтая карточка
Л. Иванушец
31'
Желтая карточка
С. Ристовски
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Оршич
Пас отдал
Д. Стефули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Джамал Баптист
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
9
Сонни Перкинс
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Эммануэль Лонгело
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Амер Гояк
АП
17
Лука Иванушец
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Фредди Поттс
ЦП
7
Кинан Аппиа-Форсон
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Камарай Свайер
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
26
Никола Чавлина
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Ареоля
33
Баптист
34
Алезе
33
Эшби
33
Крал
9
Перкинс
16
Нобл
8
Форнальс
45
Влашич
7
Ярмоленко
45
Лонгело
3-2-1-3-1
25
Ливакович
23
Стефули
28
Теофил-Катерин
55
Перич
33
Ристовски
6
Шутало
45
Адеми
14
Гояк
17
Иванушец
99
Оршич
17
Андрич
7
Ярмоленко
8
Поттс
8
Поттс
7
Ярмоленко
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
45
Адеми
5
Булат
5
Булат
45
Адеми
23
Стефули
66
Дилавер
66
Дилавер
23
Стефули
99
Оршич
27
Мишич
27
Мишич
99
Оршич
17
Андрич
9
Юрич
9
Юрич
17
Андрич
Остались в запасе
Вест Хэм
Динамо Загреб
25
Давид Мартин
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Камарай Свайер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
26
Никола Чавлина
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
25
Давид Мартин
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Камарай Свайер
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
26
Никола Чавлина
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Вест Хэм - Динамо Загреб
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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