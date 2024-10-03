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Лига конференций 2026/2027
Динамо Мн - Хартс
Динамо Мн - Хартс: обзор матча 03 октября 2024
Динамо Мн
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
1 : 2
Завершен
Хартс
21'
С. Альфред
37'
С. Политевич (АГ)
90+4'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Хартс
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Я. Дханда
Пас отдал
Л. Шенклэнд
Желтая карточка
Т. Мельниченко
90'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
85'
74'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
74'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Б. Маккей
Замена
Д. Куликов
️️️️
Н. Демченко
72'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Д. Подстрелов
72'
71'
Желтая карточка
К. Девлин
56'
Замена
К. Варгас
️️️️
А. Форрест
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Политевич
Пас отдал
К. Роулес
ГОЛ! 1:0!
С. Альфред
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
(К)
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
35
Adam Forrester
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
31
Ян Дханда
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
3-2-1-3-1
21
Лапоухов
66
Политевич
20
Сачивко
5
Калинин
5
Рай
32
Пигас
29
Амиан
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-1-2-1-2
1
Гордон
35
2
Кент
15
Роулес
29
Пенрис
14
Девлин
6
Банингиме
16
Спиттал
14
Форрест
10
Маккей
7
Шенклэнд
8
Демченко
25
Куликов
25
Куликов
8
Демченко
98
Подстрелов
7
Адеола
7
Адеола
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
10
Маккей
31
Дханда
31
Дханда
10
Маккей
14
Форрест
77
Варгас
77
Варгас
14
Форрест
Остались в запасе
Динамо Мн
Хартс
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Динамо Мн - Хартс
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
8
Офсайды
3
0
Количество передач
434
444
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.89
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Сумгаит Сити
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