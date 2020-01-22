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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Бухарест - Краснодар
Динамо Бухарест - Краснодар: обзор матча 22 января 2020
Динамо Бухарест
22.01.2020, среда, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Бухарест - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
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Краснодар
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Кобелев разнес трансферы Карпина в «Динамо»: «Осипенко привозит из игры в игру»
12:24
1
Аршавин оценил удаление Осипенко
11:58
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Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Агент Тюкавина объяснил, почему игрока заменили на 60-й минуте
10:43
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Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Кобелев разнес трансферы Карпина в «Динамо»: «Осипенко привозит из игры в игру»
12:24
1
Аршавин оценил удаление Осипенко
11:58
6
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
3
Агент Тюкавина объяснил, почему игрока заменили на 60-й минуте
10:43
4
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