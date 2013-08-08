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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дила - Хайдук
Дила - Хайдук: обзор матча 08 августа 2013
Дила
08.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Хайдук
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Личные встречи
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Статистика матча Дила - Хайдук
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0
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0
Матчи команд
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
- : -
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Рустави
0 : 0
10.10.2026
Дила
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Тенгиз Буржанадзе
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