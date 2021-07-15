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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дечич - Дрита
Дечич - Дрита: обзор матча 15 июля 2021
Дечич
15.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Дрита
84'
A. Cuculi
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дечич - Дрита
Желтая карточка
A. Rudovic
89'
Замена
В. Янкетич
️️️️
Й. Николич
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
A. Cuculi
Пас отдал
A. Fazliu
Желтая карточка
R. Živković
83'
Замена
️️️️
Д. Песукич
68'
61'
Замена
B. Haxhimusa
️️️️
A. Ajzeraj
46'
Желтая карточка
Э. Вучай
37'
Желтая карточка
A. Fazliu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дечич
34
Йован Николич
ОП
5
Кристиян Вулай
АП
29
Данило Песукич
ПВ
4
Adrijan Rudovic
ЦФ
26
Radule Živković
ЦФ
21
Дамир Кояшевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Дрита
1
Фатон Малоку
ВР
10
Эрйон Вучай
АП
9
Марко Симоновски
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
3
Arago Jamal
ЦФ
6
Ardian Cuculi
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
27
Astrit Fazliu
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
Дечич
70
Велизар Янкетич
АП
30
I. Novovic
ЦФ
Дрита
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
22
Betim Haxhimusa
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
1-2-3
34
Николич
5
Вулай
29
Песукич
21
Кояшевич
26
4
1-5
1
Малоку
10
Вучай
3
7
27
18
6
34
Николич
70
Янкетич
70
Янкетич
34
Николич
7
22
22
7
Остались в запасе
Дечич
Дрита
30
I. Novovic
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
30
I. Novovic
ЦФ
Остались в запасе
14
Henry Austine Onoka
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
22
Perparim Islami
ЦФ
2
Enhar Cakolli
ЦФ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Статистика матча Дечич - Дрита
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
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