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Лига конференций 2026/2027
ДАК 1904 - Викингур
ДАК 1904 - Викингур: обзор матча 28 июля 2022
ДАК 1904
28.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Викингур
26'
Н. Крстович
34'
Д. Веселовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Викингур
Желтая карточка
N. Balogh
88'
Замена
N. Balogh
️️️️
Н. Крстович
82'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Веселовски
65'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
М. Кацер
46'
Замена
Р. Санто
️️️️
И. Андзуана
46'
Желтая карточка
С. Блэкмен
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
A. Gregersen
Замена
С. Рисванис
️️️️
Д. Кружляк
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Веселовски
Пас отдал
М. Кацер
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Крстович
Пас отдал
M. Brunetti
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Браим Муму
ЛВ
20
Доминик Веселовски
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
Bárður Hansen
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
5
Ноа Мнени
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Андреас Ольсен
ЦФ
ДАК 1904
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
33
Damián Kachút
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
10
Аммар Рамадан
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
2-2-1-5
17
Мухамедбегович
24
Кружляк
20
Веселовски
17
Андзуана
21
Муму
25
90
Крстович
7
66
Кацер
75
3-2-3-1-1
1
Рейнатред
4
8
22
12
6
Ватнхамар
5
Мнени
10
Ватнхамар
15
18
Свенссон
11
Ольсен
24
Кружляк
33
Рисванис
33
Рисванис
24
Кружляк
20
Веселовски
13
Калмар
13
Калмар
20
Веселовски
17
Андзуана
69
Санто
69
Санто
17
Андзуана
66
Кацер
98
Николаеску
98
Николаеску
66
Кацер
90
Крстович
17
17
90
Крстович
Остались в запасе
ДАК 1904
Викингур
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
33
Damián Kachút
ЦЗ
10
Аммар Рамадан
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
33
Damián Kachút
ЦЗ
10
Аммар Рамадан
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
99
Samuel Petras
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
Статистика матча ДАК 1904 - Викингур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
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