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Лига конференций 2026/2027
Викингур - ДАК 1904
Викингур - ДАК 1904: обзор матча 20 июля 2022
Викингур
20.07.2022, среда, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ДАК 1904
8'
Н. Крстович
81'
А. Цыганик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викингур - ДАК 1904
Желтая карточка
A. Gregersen
88'
86'
Замена
M. Rymarenko
️️️️
Д. Веселовски
86'
Замена
С. Небыла
️️️️
М. Кацер
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Цыганик
Пас отдал
Й. Николаеску
73'
Желтая карточка
С. Блэкмен
Замена
F. Justinussen
️️️️
А. Ольсен
70'
62'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
Р. Санто
62'
Замена
И. Андзуана
️️️️
Б. Муму
18'
Желтая карточка
Б. Муму
16'
Желтая карточка
Д. Кружляк
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Крстович
Пас отдал
С. Блэкмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Бардур Рейнатред
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
12
Bárður Hansen
ЦЗ
4
Atli Gregersen
ЦЗ
8
Bergur Gregersen
ЦЗ
7
Якуп Йохансен
ЛП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
15
Géza Dávid Turi
ЦП
5
Ноа Мнени
ЦП
18
Арнбьорн Свенссон
АП
11
Андреас Ольсен
ЦФ
ДАК 1904
69
Реге Санто
ЛВ
20
Доминик Веселовски
ЦП
21
Браим Муму
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
7
M. Dimun
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
24
Доминик Кружляк
ЦФ
75
Daniel Veszelinov
ЦФ
Викингур
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
17
Finnur Justinussen
ЦФ
ДАК 1904
36
Michal Trnovský
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
99
Samuel Petras
ЦФ
25
Себастьян Небыла
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
4-4-1-1
1
Рейнатред
6
Ватнхамар
4
8
12
7
Йохансен
15
5
Мнени
10
Ватнхамар
18
Свенссон
11
Ольсен
1-1-5
20
Веселовски
69
Санто
7
75
24
Кружляк
25
14
Цыганик
11
Ольсен
17
17
11
Ольсен
21
Муму
17
Андзуана
17
Андзуана
21
Муму
66
Кацер
25
Небыла
25
Небыла
66
Кацер
20
Веселовски
11
11
20
Веселовски
69
Санто
98
Николаеску
98
Николаеску
69
Санто
Остались в запасе
Викингур
ДАК 1904
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
36
Michal Trnovský
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
99
Samuel Petras
ЦФ
Остались в запасе
25
Hans Jákup Arngrímsson
ВР
3
Signar á Brúnni
ЦЗ
22
Ari Olsen
ЦЗ
99
Martin Klein Joensen
ЦП
11
Олаф Бардарсон
ЦП
14
Ingi Jonhardsson
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
99
Samuel Petras
ЦФ
Статистика матча Викингур - ДАК 1904
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Викингур
0 : 0
25.10.2026
ЭБ/Стреймур
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Б68 Тофтир
1 : 2
11.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Викингур
3 : 3
19.09.2026
Вестур
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
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