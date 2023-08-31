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Лига Европы 2026/2027
Чукарички - Олимпиакос
Чукарички - Олимпиакос: обзор матча 31 августа 2023
Чукарички
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Олимпиакос
34'
Г. Масурас
45+1'
П. Бьель
53'
П. Рецос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Олимпиакос
Замена
С. Овусу
️️️️
Đ. Ivanović
78'
68'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Г. Масурас
57'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
К. Фортунис
57'
Замена
Д. Поросо
️️️️
П. Рецос
53'
ГОЛ! 0:3!
П. Рецос
Пас отдал
К. Фортунис
46'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Камара
46'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Бьель
Пас отдал
Родиней
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
П. Бьель
Желтая карточка
У. Дрезгич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
66
Miladin Stevanović
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Чукарички
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
1-3-5
1
15
Суботич
9
7
24
Станкович
44
40
45
14
26
Дрезгич
3-2-3-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
23
Фрейре
45
Рецос
2
Камара
32
Хецце
17
Врусаи
16
Бьель
7
Масурас
9
Эль-Кааби
7
Фортунис
9
37
Овусу
37
Овусу
9
45
Рецос
12
Поросо
12
Поросо
45
Рецос
2
Камара
14
Александропулос
14
Александропулос
2
Камара
7
Фортунис
10
Скарпа
10
Скарпа
7
Фортунис
7
Масурас
12
Карвалью
12
Карвалью
7
Масурас
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Чукарички
Олимпиакос
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
70
Стефан Томович
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
16
Zé Mário
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Чукарички - Олимпиакос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
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