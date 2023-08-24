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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Чукарички
Олимпиакос - Чукарички: обзор матча 24 августа 2023
Олимпиакос
24.08.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Чукарички
3'
А. Эль-Кааби
16'
К. Фортунис
40'
А. Эль-Кааби
90+2'
A. Janković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Чукарички
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
A. Janković
Желтая карточка
Куини
86'
Замена
С. Александропулос
️️️️
П. Бьель
83'
Замена
Д. Поросо
️️️️
П. Рецос
70'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
70'
Желтая карточка
П. Рецос
66'
Замена
С. Хецце
️️️️
М. Камара
59'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Г. Масурас
59'
46'
Замена
A. Janković
️️️️
I. Mame Ndiaye
ГОЛ! 3:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
К. Фортунис
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Фортунис
Пас отдал
М. Камара
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
М. Врусаи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Николас Фрейре
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
9
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
26
Урош Дрезгич
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
Чукарички
16
Richard dos Santos
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
40
Aleksa Janković
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
3-2-3-2
1
Пасхалакис
45
Рецос
23
Фрейре
17
Куини
2
Камара
10
Иборра
7
Масурас
16
Бьель
17
Врусаи
9
Эль-Кааби
7
Фортунис
1-2-5
1
15
Суботич
9
24
Станкович
72
19
Роган
14
14
Ковач
44
45
Рецос
12
Поросо
12
Поросо
45
Рецос
16
Бьель
14
Александропулос
14
Александропулос
16
Бьель
2
Камара
32
Хецце
32
Хецце
2
Камара
7
Масурас
10
Скарпа
10
Скарпа
7
Масурас
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
72
40
40
72
Остались в запасе
Олимпиакос
Чукарички
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
16
Richard dos Santos
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
5
Marko Docić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
5
Андреас Ндой
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Альгассим Ба
ЦФ
Остались в запасе
16
Richard dos Santos
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
7
Bojica Nikčević
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
5
Marko Docić
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
24
Nenad Filipovic
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Олимпиакос - Чукарички
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
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2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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