Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Твенте - Чукарички
Твенте - Чукарички: обзор матча 11 августа 2022
Твенте
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Чукарички
17'
Р. Преппер
34'
М. Влап
84'
Х. Цолис
90+2'
Х. Цолис
7'
Л. Аджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Твенте - Чукарички
ГОЛ! 4:1!
Х. Цолис
Пас отдал
А. Салах-Эддин
90'
+2
Замена
С. Стейн
️️️️
Р. Зерруки
85'
ГОЛ! 3:1!
Х. Цолис
Пас отдал
М. Влап
84'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Г. Смал
81'
76'
Замена
В. Роган
️️️️
M. Stevanović
76'
Замена
M. Spasojević
️️️️
М. Бадамоси
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
72'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
71'
62'
Желтая карточка
И. Иванович
57'
Замена
I. Mame Ndiaye
️️️️
Л. Аджич
54'
Желтая карточка
М. Бадамоси
ГОЛ! 2:1!
М. Влап
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Преппер
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аджич
Пас отдал
Б. Роганович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Чукарички
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Чукарички
21
Darko Puškarić
ЦЗ
33
Nemanja Belić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
28
Mihajlo Spasojević
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
2-2-1-5
1
Уннершталь
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
2
Хилгерс
5
Смал
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
1-4-1-5
13
14
Ковачевич
37
Лучич
22
Мияилович
9
Аджич
37
Овусу
19
Бадамоси
1
Мичович
66
90
Роганович
14
Ковач
5
Смал
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
5
Смал
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
6
Зерруки
14
Стейн
14
Стейн
6
Зерруки
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
66
19
Роган
19
Роган
66
19
Бадамоси
28
28
19
Бадамоси
9
Аджич
72
72
9
Аджич
Остались в запасе
Твенте
Чукарички
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
21
Darko Puškarić
ЦЗ
33
Nemanja Belić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
21
Darko Puškarić
ЦЗ
33
Nemanja Belić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Твенте - Чукарички
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Чукарички
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
12 июня
4
Клуб РПЛ подпишет экс-нападающего «Манчестер Сити»
11 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+