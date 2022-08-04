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Лига конференций 2026/2027
Чукарички - Твенте
Чукарички - Твенте: обзор матча 04 августа 2022
Чукарички
04.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Твенте
8'
Д. Ротс
31'
М. Влап
43'
Д. Бренет
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Твенте
85'
Желтая карточка
М. Садилек
Замена
M. Spasojević
️️️️
М. Бадамоси
82'
81'
Замена
Р. Преппер
️️️️
М. Хилгерс
81'
Замена
М. Киоло
️️️️
Р. Зерруки
67'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Д. Ротс
67'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Бренет
65'
Желтая карточка
Г. Смал
Замена
Б. Ковачевич
️️️️
У. Дрезгич
57'
Желтая карточка
М. Бадамоси
48'
Замена
Л. Аджич
️️️️
И. Иванович
46'
Замена
С. Овусу
️️️️
I. Mame Ndiaye
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бренет
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Влап
Пас отдал
В. Мисиджан
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротс
Пас отдал
В. Мисиджан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
13
Nikola Vujadinović
ЦЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Чукарички
21
Darko Puškarić
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦП
37
Владимир Лучич
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Самуэль Овусу
ПВ
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
28
Mihajlo Spasojević
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
1-1-5
13
22
Мияилович
5
72
14
Ковач
11
Иванович
90
Роганович
2-2-1-5
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
5
Смал
2
Хилгерс
26
Дрезгич
14
Ковачевич
14
Ковачевич
26
Дрезгич
11
Иванович
9
Аджич
9
Аджич
11
Иванович
72
37
Овусу
37
Овусу
72
19
Бадамоси
28
28
19
Бадамоси
2
Хилгерс
3
Преппер
3
Преппер
2
Хилгерс
6
Зерруки
6
Киоло
6
Киоло
6
Зерруки
11
Ротс
17
Цолис
17
Цолис
11
Ротс
30
Бренет
18
Черны
18
Черны
30
Бренет
Остались в запасе
Чукарички
Твенте
21
Darko Puškarić
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
21
Darko Puškarić
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Чукарички - Твенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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Чукарички
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7 ноября
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