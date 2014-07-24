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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зимбру - ЦСКА София
Зимбру - ЦСКА София: обзор матча 24 июля 2014
Зимбру
24.07.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЦСКА София
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зимбру - ЦСКА София
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
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