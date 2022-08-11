Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сент-Патрикс - ЦСКА София
Сент-Патрикс - ЦСКА София: обзор матча 11 августа 2022
Сент-Патрикс
11.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ЦСКА София
12'
M. Garcez de Jesus
82'
И. Турицов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сент-Патрикс - ЦСКА София
Желтая карточка
T. Owolabi
89'
88'
Желтая карточка
И. Турицов
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Турицов
Замена
T. Owolabi
️️️️
H. Brockbank
82'
Желтая карточка
H. Brockbank
80'
Желтая карточка
S. Atakayi
75'
74'
Желтая карточка
С. Шопов
71'
Замена
L. Tufegdžić
️️️️
Д. Линдсет
71'
Замена
Жеферсон
️️️️
Т. Вион
Замена
S. Atakayi
️️️️
B. King
65'
62'
Замена
С. Шопов
️️️️
Г. Йомов
59'
Желтая карточка
А. Юга
Желтая карточка
T. Grivosti
56'
27'
Желтая карточка
Ю. Маттей
12'
ГОЛ! 0:1!
M. Garcez de Jesus
Пас отдал
Т. Вион
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
12
Harry Brockbank
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
4
Joe Redmond
ЦЗ
8
Christopher Forrester
ЦП
6
Jamie Lennon
ЦП
15
Billy King
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Пит Мэхон
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
28
Brayan Moreno
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
26
B. de Nooijer
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Сент-Патрикс
1
David Odumosu
ВР
29
Sam Curtis
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
7
Ben Mccormack
ЦП
30
Ross Fay
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
7
Serge Atakayi
ЦФ
36
Tunde Owolabi
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
4-2-4
94
Ананг
37
Коттер
44
4
12
8
6
3
8
О'Райли
15
9
Дойл
3-4-3
1
Бусатто
2
2
Маттей
19
Турицов
15
Вион
10
Линдсет
22
Юга
31
26
30
Йомов
28
15
7
7
15
12
36
36
12
15
Вион
3
Жеферсон
3
Жеферсон
15
Вион
10
Линдсет
32
32
10
Линдсет
30
Йомов
11
Шопов
11
Шопов
30
Йомов
Остались в запасе
Сент-Патрикс
ЦСКА София
1
David Odumosu
ВР
29
Sam Curtis
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
7
Ben Mccormack
ЦП
30
Ross Fay
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
1
David Odumosu
ВР
29
Sam Curtis
ЦЗ
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
11
Jason McClelland
ЦП
7
Ben Mccormack
ЦП
30
Ross Fay
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
26
Калоян Крастев
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Сент-Патрикс - ЦСКА София
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
Новости команд
Все
Сент-Патрикс
ЦСКА София
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 20:35
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:43
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
2024.08.28 21:14
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+