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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Сент-Патрикс
ЦСКА София - Сент-Патрикс: обзор матча 04 августа 2022
ЦСКА София
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Сент-Патрикс
87'
S. Atakayi
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Сент-Патрикс
87'
ГОЛ! 0:1!
S. Atakayi
Желтая карточка
Г. Йомов
85'
81'
Замена
S. Atakayi
️️️️
B. King
Замена
Жеферсон
️️️️
А. Юга
76'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
Т. Вион
60'
Замена
Д. Бамба
️️️️
Д. Назон
60'
58'
Желтая карточка
A. Breslin
49'
Желтая карточка
Б. Коттер
Замена
Г. Йомов
️️️️
L. Tufegdžić
46'
35'
Желтая карточка
T. Grivosti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
22
Амос Юга
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
26
B. de Nooijer
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Сент-Патрикс
94
Джозеф Ананг
ВР
12
Harry Brockbank
ЦЗ
44
Tom Grivosti
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
8
Christopher Forrester
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦФ
15
Billy King
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Пит Мэхон
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Жеферсон
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
5
Yoan Baurenski
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Сент-Патрикс
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
36
Tunde Owolabi
ЦФ
7
Serge Atakayi
ЦФ
3-4-3
1
Бусатто
6
Петров
2
Маттей
8
Дончев
22
Юга
31
32
15
Вион
9
Назон
11
Шопов
26
3-1-4
94
Ананг
12
44
37
Коттер
8
9
Дойл
3
15
8
О'Райли
22
Юга
3
Жеферсон
3
Жеферсон
22
Юга
15
Вион
10
Линдсет
10
Линдсет
15
Вион
32
30
Йомов
30
Йомов
32
9
Назон
99
Бамба
99
Бамба
9
Назон
15
7
7
15
Остались в запасе
ЦСКА София
Сент-Патрикс
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
36
Tunde Owolabi
ЦФ
Главный тренер
Пит Мэхон
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
13
Galin Minkov
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
5
Yoan Baurenski
ЦП
36
Radoslav Zhivkov
ЦФ
28
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Барретт
ЦЗ
25
Thijs Timmermans
ЦП
36
Tunde Owolabi
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Пит Мэхон
Статистика матча ЦСКА София - Сент-Патрикс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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