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Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 01 марта 2022
Кристал Пэлас
01.03.2022, вторник, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Сток Сити
53'
Ш. Куяте
82'
Х. Ридевальд
58'
Д. Тимон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
90'
+2
Желтая карточка
К. Галлахер
88'
86'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Н. Пауэлл
86'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Честер
Желтая карточка
Д. Шлупп
84'
ГОЛ! 2:1!
Х. Ридевальд
82'
79'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Р. Сойерс
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Ш. Куяте
78'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
У. Хьюз
78'
67'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Майя
Замена
К. Галлахер
️️️️
Ж. Айю
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тимон
Пас отдал
Р. Сойерс
ГОЛ! 1:0!
Ш. Куяте
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Сток Сити
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Батлэнд
45
Адарамола
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
8
Куяте
19
Хьюз
10
Заа
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
3-2-4-2
17
Честер
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
2
Смит
26
Мур
14
Сойерс
15
Томпсон
25
Пауэлл
7
Аллен
9
Майя
1
Бонхэм
8
Куяте
44
Ридевальд
44
Ридевальд
8
Куяте
10
Айю
8
Галлахер
8
Галлахер
10
Айю
19
Хьюз
19
Миливойевич
19
Миливойевич
19
Хьюз
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
14
Сойерс
8
Вранчич
8
Вранчич
14
Сойерс
9
Майя
18
Браун
18
Браун
9
Майя
17
Честер
26
Флетчер
26
Флетчер
17
Честер
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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