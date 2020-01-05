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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Дерби Каунти
Кристал Пэлас - Дерби Каунти: обзор матча 05 января 2020
Кристал Пэлас
05.01.2020, воскресенье, 17:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
32'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Дерби Каунти
90'
+6
Желтая карточка
С. Мэлони
64'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Красная карточка
Л. Миливойевич
63'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Богль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Дерби Каунти
14
Андре Уисдом
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
2-2-2-1-2
13
Хеннесси
24
Кэхилл
16
Келли
44
Ридевальд
8
Куяте
19
Миливойевич
16
МакКарти
7
Майер
10
Айю
29
Уикхэм
4-1-1-2
13
Рос
3
Форсит
2
Богль
33
Дэйвис
2
Мэлони
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
32
Руни
18
Мартин
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Дерби Каунти
30
Стефен Хендерсон
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
14
Андре Уисдом
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Остались в запасе
14
Андре Уисдом
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Кристал Пэлас - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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