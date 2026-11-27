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Россия. Зимний кубок РПЛ
Нефтчи - Црвена Звезда
Нефтчи - Црвена Звезда: обзор матча 08 июля 2023
Нефтчи
08.07.2023, суббота, 19:30
Кубок PARI Премьер, 3 тур
0 : 4
Завершен
Црвена Звезда
9'
М. Иванич
17'
С. Митрович
45'
О. Букари
80'
Й. Сливич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтчи - Црвена Звезда
Замена
Р. Джафаров
️️️️
Э. Балаев
90'
+2
80'
ГОЛ! 0:4!
Й. Сливич
Желтая карточка
Э. Исрафилов
72'
70'
Желтая карточка
Н. Милунович
61'
Замена
В. Лучич
️️️️
Ж. Крассо
61'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
П. Олаинка
61'
Замена
Й. Сливич
️️️️
С. Митрович
61'
Замена
К. Кангва
️️️️
М. Стаменич
61'
Замена
Э. Аддо
️️️️
М. Иванич
61'
Замена
Л. Николич
️️️️
С. Мияилович
61'
Замена
Н. Милунович
️️️️
С. Эракович
61'
Замена
М. Родич
️️️️
К. Неделькович
Замена
Е. Богомольский
️️️️
М. Салданья
55'
46'
Замена
Й. Миятович
️️️️
О. Букари
46'
Замена
У. Спайич
️️️️
А. Драгович
46'
Замена
З. Попович
️️️️
О. Глазер
Замена
К. Сайеф
️️️️
Р. Гаджиев
46'
Замена
А. Жабер
️️️️
Ф. Озобич
46'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
О. Булудов
46'
Замена
Э. Балаев
️️️️
И. Бркич
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
О. Букари
Пас отдал
С. Митрович
Желтая карточка
Ф. Юсифли
43'
42'
Желтая карточка
С. Эракович
Замена
К. Лебон
️️️️
И. Зульфукарлы
29'
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Митрович
Пас отдал
О. Букари
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Иванич
Пас отдал
Ж. Крассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Иван Бркич
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Омар Булудов
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
27
Фарид Юсифли
ОП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Азер Алиев
ПП
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гетман
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
93
Рза Джафаров
ВР
3
Руфат Аббасов
ЦЗ
22
Килан Лебон
ЛВ
6
Атаа Жабер
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
91
Агададаш Салянский
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
40
Никола Васильевич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
4-1-2-2-1
1
Бркич
19
Салахли
4
Кверквелия
26
Булудов
21
Зульфукарлы
27
Юсифли
23
Исрафилов
10
Алиев
17
Гаджиев
19
Озобич
20
Салданья
3-2-3-2
18
Глазер
18
Неделькович
15
Драгович
16
Эракович
22
Мияилович
6
Стаменич
14
Букари
4
Иванич
99
Олаинка
11
Крассо
7
Митрович
1
Бркич
1
Балаев
1
Балаев
1
Бркич
21
Зульфукарлы
22
Лебон
22
Лебон
21
Зульфукарлы
26
Булудов
8
Махмудов
8
Махмудов
26
Булудов
17
Гаджиев
16
Сайеф
16
Сайеф
17
Гаджиев
Балаев
93
Джафаров
93
Джафаров
Балаев
20
Салданья
19
Богомольский
19
Богомольский
20
Салданья
19
Озобич
6
Жабер
6
Жабер
19
Озобич
15
Драгович
25
Спайич
25
Спайич
15
Драгович
18
Глазер
1
Попович
1
Попович
18
Глазер
14
Букари
11
Миятович
11
Миятович
14
Букари
18
Неделькович
23
Родич
23
Родич
18
Неделькович
16
Эракович
19
Милунович
19
Милунович
16
Эракович
22
Мияилович
22
Николич
22
Николич
22
Мияилович
4
Иванич
3
Аддо
3
Аддо
4
Иванич
6
Стаменич
42
Кангва
42
Кангва
6
Стаменич
7
Митрович
20
Сливич
20
Сливич
7
Митрович
99
Олаинка
8
Канга
8
Канга
99
Олаинка
11
Крассо
37
Лучич
37
Лучич
11
Крассо
Остались в запасе
Нефтчи
Црвена Звезда
3
Руфат Аббасов
ЦЗ
91
Агададаш Салянский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гетман
24
Никола Станкович
ЦП
40
Никола Васильевич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
3
Руфат Аббасов
ЦЗ
91
Агададаш Салянский
ЦФ
Остались в запасе
24
Никола Станкович
ЦП
40
Никола Васильевич
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гетман
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Нефтчи - Црвена Звезда
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Смена
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