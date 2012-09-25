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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кроули Таун - Суонси
Кроули Таун - Суонси: обзор матча 25 сентября 2012
Кроули Таун
25.09.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 3
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кроули Таун - Суонси
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0
0
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0
0
Матчи команд
Кроули Таун
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Информация о матче
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