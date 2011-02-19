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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Кроули Таун
Манчестер Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 19 февраля 2011
Манчестер Юнайтед
19.02.2011, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Кроули Таун
28'
У. Браун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Кроули Таун
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
У. Браун
Замена
С. Раск
️️️️
Б. Смит
Замена
Д. Кук
️️️️
В. Гибсон
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Фабио
Травма
Фабио
Замена
Р. Броди
️️️️
К. МакАллистер
Желтая карточка
С. Рауль Торрес
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Рафаэл
Замена
У. Руни
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 1:0!
У. Браун
Пас отдал
Д. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
30
Уэс Браун
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЛП
12
Бебе
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ПП
32
Габриэль Обертан
ЛФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Кроули Таун
1
Михел Куиперс
ВР
23
Дин Хоуэлл
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Пабло Миллс
(К)
ЦЗ
4
Дэвид Хант
ПЗ
8
Серхио Рауль Торрес
ЛП
15
Дэнни Балмэн
ЦП
7
Бен Смит
ЦП
17
Вулли Гибсон
ПП
14
Крейг МакАллистер
ЦФ
9
Мэтт Таббс
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Кроули Таун
30
Скотт Ширер
ВР
3
Сэм Рентс
ЦЗ
5
Гленн Уилсон
ЦЗ
21
Байрон Нэппер
ЦП
2
Симон Раск
ЦП
19
Джейми Кук
ЦФ
29
Ричард Броди
ЦФ
4-3-1-2
1
Линдегаард
2
Фабио
30
Браун
16
О'Ши
2
Рафаэл
24
Гибсон
28
Андерсон
16
Кэррик
12
Бебе
32
Обертан
14
Чичарито
4-4-2
1
Куиперс
4
Хант
5
МакФадзин
22
Миллс
23
Хоуэлл
17
Гибсон
15
Балмэн
7
Смит
8
Торрес
9
Таббс
14
МакАллистер
2
Рафаэл
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Рафаэл
2
Фабио
24
Флетчер
24
Флетчер
2
Фабио
28
Андерсон
32
Руни
32
Руни
28
Андерсон
7
Смит
2
Раск
2
Раск
7
Смит
17
Гибсон
19
Кук
19
Кук
17
Гибсон
14
МакАллистер
29
Броди
29
Броди
14
МакАллистер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кроули Таун
11
Равель Моррисон
АП
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
3
Сэм Рентс
ЦЗ
21
Байрон Нэппер
ЦП
5
Гленн Уилсон
ЦЗ
30
Скотт Ширер
ВР
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
29
Томаш Кушчак
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
3
Сэм Рентс
ЦЗ
21
Байрон Нэппер
ЦП
5
Гленн Уилсон
ЦЗ
30
Скотт Ширер
ВР
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кроули Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
- : -
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Кроули Таун
2 : 2
10.10.2026
Честерфилд
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:10 (прямая)
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