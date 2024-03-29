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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Донкастер Роверс
Кроули Таун - Донкастер Роверс: обзор матча 29 марта 2024
Кроули Таун
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
0 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
57'
Х. Аделакун
90+8'
M. Biamou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Донкастер Роверс
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
M. Biamou
90'
+4
Желтая карточка
Т. Ло-Тутала
Замена
A. Campbell
️️️️
R. Darcy
84'
Замена
Л. Келли
️️️️
У. Райт
84'
82'
Замена
T. Rowe
️️️️
М. Крейг
82'
Замена
G. Broadbent
️️️️
H. Biggins
81'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
Х. Аделакун
70'
Замена
J. Olowu
️️️️
L. Molyneux
66'
Красная карточка
Т. Андерсон
Замена
J. Roles
️️️️
J. Kelly
65'
61'
Замена
M. Biamou
️️️️
Д. Айронсайд
57'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аделакун
Пас отдал
Д. Айронсайд
Замена
Н. Царулла
️️️️
H. Forster
54'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Аделакун
Желтая карточка
J. Williams
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
26
Jay Williams
(К)
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
4
Лайам Келли
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
36
Maxime Biamou
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
2-3-5
34
5
12
Райт
49
20
26
19
22
17
7
9
Орси
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
26
Андерсон
6
Вуд
3
2
37
Крейг
47
Аделакун
9
Айронсайд
43
4
10
12
Райт
4
Келли
4
Келли
12
Райт
49
28
28
49
7
25
Царулла
25
Царулла
7
19
11
11
19
43
5
5
43
37
Крейг
10
10
37
Крейг
9
Айронсайд
36
36
9
Айронсайд
47
Аделакун
24
24
47
Аделакун
10
8
8
10
Остались в запасе
Кроули Таун
Донкастер Роверс
13
Ryan Sandford
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
Главный тренер
Скотт Линдси
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
Остались в запасе
24
Louis Jones
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Кроули Таун - Донкастер Роверс
1
1
2
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
8
Нарушения
9
15
Офсайды
1
2
Количество передач
467
247
Сейвы
6
5
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Посещаемость:
5336
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