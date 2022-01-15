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Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Ковентри
Питерборо Юнайтед - Ковентри: обзор матча 15 января 2022
Питерборо Юнайтед
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 4
Завершен
Ковентри
37'
Д. Грант
15'
Г. Хамер
25'
М. Гудден
81'
Н. Томпсон (АГ)
90+1'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Ковентри
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
М. Гудден
Пас отдал
В. Дьекереш
90'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Д. Шипли
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Н. Томпсон
Замена
К. Поку
️️️️
С. Шмодикс
80'
66'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Г. Хамер
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Тэйлор
66'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
61'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
С. Дембеле
59'
Желтая карточка
Б. Мамба
41'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грант
Пас отдал
Д. Тэйлор
37'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Гудден
Пас отдал
Б. Шиф
24'
Желтая карточка
Д. Хайам
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хамер
Пас отдал
К. О'Харе
Желтая карточка
О. Норберн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Оливер Норберн
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Ковентри
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Питерборо Юнайтед
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
27
Кайл Баркер
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-1-1-5
4
Томпсон
5
Эдвардс
19
Мамба
8
Норберн
23
Дембеле
8
Грант
13
Корнелл
20
Найт
14
Берроуз
14
Тэйлор
2-1-1-5
34
Кейн
6
Кларк-Салтер
38
Хамер
17
О'Харе
13
Уилсон
26
Шипли
18
Шиф
24
Аллен
5
Роуз
14
Тэйлор
26
Джонс
26
Джонс
14
Тэйлор
23
Дембеле
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
23
Дембеле
11
Шмодикс
17
Поку
17
Поку
11
Шмодикс
26
Шипли
28
Экклз
28
Экклз
26
Шипли
38
Хамер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
38
Хамер
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Ковентри
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
27
Кайл Баркер
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
27
Кайл Баркер
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Ковентри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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