Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Коста-Рика
Саудовская Аравия - Коста-Рика: обзор матча 08 сентября 2023
Саудовская Аравия
08.09.2023, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Коста-Рика
68'
А. аль-Булеахи
12'
Ф. Кальво
32'
М. Угальде
89'
Р. Леаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Коста-Рика
89'
ГОЛ! 1:3!
Р. Леаль
88'
Замена
К. Нуньес
️️️️
А. Бран
88'
Замена
I. Lawrence
️️️️
Х. Кэмпбелл
82'
Замена
Э. Контрерас
️️️️
М. Угальде
82'
Замена
A. Gamboa
️️️️
Х. Марин
78'
Желтая карточка
J. Valverde
Желтая карточка
Я. аш-Шахрани
78'
ГОЛ! 1:2!
А. аль-Булеахи
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
68'
65'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Д. Беннетт
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
А. Гариб
60'
46'
Замена
Ю. Салас
️️️️
S. Acuña
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Угальде
Пас отдал
Х. Марин
15'
Желтая карточка
S. Acuña
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кальво
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
0
Али Абдулла Азази
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
0
Химми Марин
ЛВ
16
Алехандро Бран
ЦП
21
Sebastián Acuña
ЦП
16
Jefry Valverde
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
0
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
0
Ахмед Шарахили
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
0
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
19
Фахад аль-Муваллад
ПВ
0
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
0
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
20
Хаксель Кирос
ЦЗ
19
Ian Lawrence
ЦЗ
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
0
Carlos Barahona
ЦЗ
14
Юстин Салас
ОП
0
Рэнделл Леаль
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
4-3-2-1
1
Аль-Акиди
13
аш-Шахрани
5
Тамбакти
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
0
Азази
23
Канно
15
аль-Хаибари
10
Аль-Давсари
18
Гариб
9
Аль-Бурайкан
3-3-2-2
1
Навас
15
Кальво
3
Касканте
22
Матаррита
16
Бран
21
16
9
Беннетт
0
Марин
12
Кэмпбелл
9
Угальде
Азази
19
аль-Муваллад
19
аль-Муваллад
Азази
18
Гариб
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
18
Гариб
12
Кэмпбелл
19
19
12
Кэмпбелл
0
Марин
13
13
0
Марин
21
14
Салас
14
Салас
21
9
Беннетт
0
Леаль
0
Леаль
9
Беннетт
16
Бран
11
Нуньес
11
Нуньес
16
Бран
9
Угальде
7
Контрерас
7
Контрерас
9
Угальде
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Коста-Рика
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
0
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
0
Ахмед Шарахили
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
0
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
0
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
0
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
18
Кевин Чаморро
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
20
Хаксель Кирос
ЦЗ
0
Carlos Barahona
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
0
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
0
Ахмед Шарахили
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
0
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
0
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
0
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
20
Хаксель Кирос
ЦЗ
0
Carlos Barahona
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
7
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Саудовская Аравия - Коста-Рика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Новости команд
Все
Саудовская Аравия
Коста-Рика
Гвардиола отказался возглавить сборную
19 ноября
1
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
Саудовская Аравия – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Коста-Рики на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Узбекистана на победу в матче
16 ноября
Гвардиола отказался возглавить сборную
19 ноября
1
Саудовская Аравия – Узбекистан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Узбекистана на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Коста-Рики на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Англия разгромила Коста-Рику – 3:0!
11 июня
Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026
10 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+