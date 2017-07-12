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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Коста-Рика - Канада
Коста-Рика - Канада: обзор матча 12 июля 2017
Коста-Рика
12.07.2017, среда, 02:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коста-Рика - Канада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
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