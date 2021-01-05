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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кордоба - Хетафе
Кордоба - Хетафе: обзор матча 05 января 2021
Кордоба
05.01.2021, вторник, 19:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Хетафе
6'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кордоба - Хетафе
77'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Замена
A. Oyarzun
️️️️
S. Delgado
72'
Замена
F. Piovaccari
️️️️
W.
69'
66'
Замена
Д. Джене
️️️️
Д. Тимор
Замена
C. Valverde
️️️️
Т. Моутинью
58'
46'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
А. Палаверса
46'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
A. Diaby
46'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Финн
34'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
Желтая карточка
W.
34'
13'
Желтая карточка
Д. Тимор
12'
Желтая карточка
A. Diaby
Желтая карточка
M. Ortiz
11'
ГОЛ! 1:0!
W.
Пас отдал
Т. Моутинью
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
27
Тьерри Моутинью
ПВ
7
Willy
ЦФ
0
M. Ortiz
ЦФ
22
Samuel Delgado
ЦФ
19
Djakaridja Traore
ЦФ
4
Xavier Molina
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
13
Isaac Becerra
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Кордоба
9
F. Piovaccari
ЦФ
0
A. Oyarzun
ЦФ
0
C. Valverde
ЦФ
16
Miguel De las Cuevas
ЦФ
5
Bernardo
ЦФ
20
Alberto Espeso
ЦФ
14
Álex Robles
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
David Alba
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
1-5
27
Моутинью
19
13
2
4
22
4-1-2-2
13
Сорья
12
Ньом
5
Чема
3
Этчейта
2
Иглесиас
24
Тимор
18
Палаверса
21
9
Анхель
30
Финн
7
9
9
7
22
0
0
22
27
Моутинью
0
0
27
Моутинью
21
17
Кукурелья
17
Кукурелья
21
24
Тимор
2
Джене
2
Джене
24
Тимор
18
Палаверса
8
Арамбарри
8
Арамбарри
18
Палаверса
30
Финн
20
Портильо
20
Портильо
30
Финн
Остались в запасе
Кордоба
Хетафе
16
Miguel De las Cuevas
ЦФ
5
Bernardo
ЦФ
20
Alberto Espeso
ЦФ
14
Álex Robles
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
28
David Alba
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
16
Miguel De las Cuevas
ЦФ
5
Bernardo
ЦФ
20
Alberto Espeso
ЦФ
14
Álex Robles
ЦФ
Остались в запасе
28
David Alba
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Кордоба - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
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