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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сахалинец - Композит
Сахалинец - Композит: обзор матча 19 августа 2023
Сахалинец
19.08.2023, суббота, 18:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
2 : 1
Завершен
Композит
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Статистика матча Сахалинец - Композит
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0
Матчи команд
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
03.11.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Композит
0 : 4
26.10.2024
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Коломна
1 : 7
20.10.2024
Композит
Россия. Кубок, 5 раунд
Амкар-Пермь
1 : 0
15.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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12.10.2024
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