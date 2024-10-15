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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Амкар-Пермь - Композит
Амкар-Пермь - Композит: обзор матча 15 октября 2024
Амкар-Пермь
15.10.2024, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 0
Завершен
Композит
41'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Композит
Замена
️️️️
Д. Дибиргаджиев
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Тимур Зайнуллин
ВР
55
Анатолий Бубнов
ЛЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
6
Лев Толкачев
ЦП
15
Дмитрий Шерстобитов
ЦП
15
Арсений Чернышев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
23
Данил Ахатов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Композит
27
Валерий Костерев
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
14
Дмитрий Пещеров
ПЗ
23
Владислав Агалаков
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
77
Савва Пономарев
ОП
32
Даниил Чернобай
ОП
97
Никита Босенков
АП
70
Александр Кукушкин
ПВ
79
Владислав Грязнов
ЦФ
Амкар-Пермь
98
Артем Исмагилов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
97
Даниил Промошкин
ЦП
9
Илья Юрченко
ЦФ
Композит
31
Артем Мешалкин
ВР
17
Александр Ионов
ЛВ
10
Евгений Морев
ЛВ
20
Роберт Потинян
ЛВ
47
Лев Шеленков
ЛВ
15
Даниил Тюменцев
АП
21
Алексей Филимонов
АП
3-1-3-2-1
1
Зайнуллин
55
Бубнов
78
Плотников
45
Придюк
77
Зуев
6
Толкачев
15
Шерстобитов
15
Чернышев
23
Ахатов
7
Тюкалов
9
Дибиргаджиев
3-3-3-1
27
Костерев
14
Пещеров
3
Васильев
12
Елеев
13
Кубышкин
77
Пономарев
32
Чернобай
70
Кукушкин
97
Босенков
23
Агалаков
79
Грязнов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Композит
98
Артем Исмагилов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
97
Даниил Промошкин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
31
Артем Мешалкин
ВР
15
Даниил Тюменцев
АП
21
Алексей Филимонов
АП
17
Александр Ионов
ЛВ
10
Евгений Морев
ЛВ
20
Роберт Потинян
ЛВ
47
Лев Шеленков
ЛВ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
26
Алексей Доля
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
97
Даниил Промошкин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Остались в запасе
31
Артем Мешалкин
ВР
15
Даниил Тюменцев
АП
21
Алексей Филимонов
АП
17
Александр Ионов
ЛВ
10
Евгений Морев
ЛВ
20
Роберт Потинян
ЛВ
47
Лев Шеленков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Блажко
Статистика матча Амкар-Пермь - Композит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
03.11.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Композит
0 : 4
26.10.2024
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Коломна
1 : 7
20.10.2024
Композит
Россия. Кубок, 5 раунд
Амкар-Пермь
1 : 0
15.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
Стадион:
Звезда
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