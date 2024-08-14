Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Толука - Колорадо
Толука - Колорадо: обзор матча 14 августа 2024
Толука
14.08.2024, среда, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Колорадо
83'
Паулинью
45'
Р. Наварро
90+6'
Д. Япи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Толука - Колорадо
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Д. Япи
86'
Замена
Д. Япи
️️️️
Р. Наварро
ГОЛ! 1:1!
Паулинью
Пас отдал
Х. Гальярдо
83'
Замена
Р. Моралес
️️️️
C. Orrantia
78'
Замена
К. Баэса
️️️️
Ф. Амайя
70'
70'
Замена
К. Ронан
️️️️
J. Lewis
70'
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Харрис
Замена
E. López
️️️️
Х. Ангуло
69'
Замена
А. Вега
️️️️
Ж. Менезес
60'
Замена
Х. Гальярдо
️️️️
B. García
59'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наварро
Пас отдал
С. Винс
Желтая карточка
Ф. Амайя
41'
12'
Желтая карточка
Д. Михайлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
17
Brian García
ЦЗ
10
Хесус Ангуло
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
14
Marcel Ruíz
(К)
ЦП
8
Juan Dominguez
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
18
Tiago Volpi
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Колорадо
1
Зак Стеффен
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
(К)
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Толука
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
27
Emiliano Freyfeld
ЦЗ
5
Клаудио Баэса
ОП
18
Victor Arteaga
ЦП
217
Klever Castillo
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
9
Алексис Вега
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
31
Роберт Моралес
ЦФ
Колорадо
41
Ethan Bandre
ВР
31
Adam Beaudry
ВР
99
Jackson Travis
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
4-2-3-2
8
13
Луан
17
4
Мендес
14
8
16
Менезес
25
Амайя
10
Ангуло
26
Паулинью
18
4-1-1-4
1
Стеффен
2
5
Абубакар
2
Максе
23
Винс
17
Бассетт
10
Михайлович
9
Наварро
14
14
Харрис
8
Ларрас
17
20
Гальярдо
20
Гальярдо
17
25
Амайя
5
Баэса
5
Баэса
25
Амайя
16
Менезес
9
Вега
9
Вега
16
Менезес
10
Ангуло
19
19
10
Ангуло
8
31
Моралес
31
Моралес
8
14
25
Ронан
25
Ронан
14
14
Харрис
22
22
14
Харрис
9
Наварро
77
Япи
77
Япи
9
Наварро
Остались в запасе
Толука
Колорадо
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
27
Emiliano Freyfeld
ЦЗ
18
Victor Arteaga
ЦП
217
Klever Castillo
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
41
Ethan Bandre
ВР
31
Adam Beaudry
ВР
99
Jackson Travis
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
27
Emiliano Freyfeld
ЦЗ
18
Victor Arteaga
ЦП
217
Klever Castillo
ЦП
12
Isaias Violante
ЦФ
Остались в запасе
41
Ethan Bandre
ВР
31
Adam Beaudry
ВР
99
Jackson Travis
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Толука - Колорадо
1
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
539
284
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Estadio Nemesio Diez, Toluca
Новости команд
Все
Толука
Колорадо
Стало известно, когда Сафонов сможет выиграть 10-й трофей с «ПСЖ»
23 октября
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
2 сентября
7
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
1 сентября
ЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
31 августа
12
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
Стало известно, когда Сафонов сможет выиграть 10-й трофей с «ПСЖ»
23 октября
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
2 сентября
7
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
1 сентября
ЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
31 августа
12
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+