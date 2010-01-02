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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Колчестер Юнайтед
Престон - Колчестер Юнайтед: обзор матча 02 января 2010
Престон
02.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
7 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Престон - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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4 : 1
17.10.2026
Престон
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Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 10 тур
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1 : 0
10.10.2026
Колчестер Юнайтед
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