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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Чили
Польша - Чили: обзор матча 16 ноября 2022
Польша
16.11.2022, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Чили
85'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Польша - Чили
Желтая карточка
К. Пентек
90'
89'
Желтая карточка
Г. Медель
89'
Замена
Д. Рубио
️️️️
Ф. Сьерральта
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Я. Кивиор
85'
Замена
М. Ветеска
️️️️
Я. Беднарек
79'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Франковски
67'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Г. Крыховяк
67'
Желтая карточка
Я. Беднарек
63'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
К. Свидерски
59'
Замена
К. Пентек
️️️️
А. Милик
59'
51'
Желтая карточка
М. Нуньес
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
К. Глик
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
17
Шимон Журковски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
14
Виктор Мендес
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
3
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
5
Пауло Диас
ЦЗ
0
Хуан Дельгадо
ПВ
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
0
Диего Рубио
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Скорупски
5
Беднарек
15
Глик
14
Кивиор
25
Гумни
10
Крыховяк
17
Журковски
19
Франковски
20
Шиманьски
7
Милик
11
Свидерски
3-2-2-2
1
Браво
3
Марипан
15
Сьерральта
17
Суасо
17
Медель
14
Мендес
8
Видаль
10
Нуньес
3
Валенсия
10
Санчес
5
Беднарек
4
Ветеска
4
Ветеска
5
Беднарек
15
Глик
18
Берешиньски
18
Берешиньски
15
Глик
19
Франковски
11
Гросицки
11
Гросицки
19
Франковски
10
Крыховяк
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Крыховяк
11
Свидерски
7
Каминьски
7
Каминьски
11
Свидерски
7
Милик
23
Пентек
23
Пентек
7
Милик
15
Сьерральта
0
Рубио
0
Рубио
15
Сьерральта
Остались в запасе
Польша
Чили
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
5
Пауло Диас
ЦЗ
23
Брайан Кортес
ВР
0
Хуан Дельгадо
ПВ
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Камил Грабара
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
5
Пауло Диас
ЦЗ
23
Брайан Кортес
ВР
0
Хуан Дельгадо
ПВ
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Польша - Чили
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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