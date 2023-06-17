Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чили - Доминиканская Республика
Чили - Доминиканская Республика: обзор матча 17 июня 2023
Чили
17.06.2023, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Доминиканская Республика
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Чили - Доминиканская Республика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
4 : 2
04.06.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
1 : 0
10.10.2025
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
3 : 0
09.09.2025
Доминиканская Республика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Доминиканская Республика
0 : 0
23.06.2025
Суринам
Новости команд
Все
Чили
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Уругвая и Доминиканской Республики на победу в матче
17 ноября
Панама – Доминиканская Республика: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.40
3 июня
Уругвай – Доминиканская Республика: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.09 08:19
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Прогноз на точный счeт матча Доминиканская Республика – Суринам: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года
2025.06.22 10:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+