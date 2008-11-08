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Англия. Кубок
Честерфилд - Мэнсфилд Таун
Честерфилд - Мэнсфилд Таун: обзор матча 08 ноября 2008
Честерфилд
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
3 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Честерфилд - Мэнсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 15 тур
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- : -
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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24.10.2026
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20.10.2026
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2 : 2
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0 : 0
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