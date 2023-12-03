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Расписание матчей
Англия. Кубок
Честерфилд - Лейтон Ориент
Честерфилд - Лейтон Ориент: обзор матча 03 декабря 2023
Честерфилд
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
40'
Б. Купер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Лейтон Ориент
Замена
J. Quigley
️️️️
У. Григг
83'
Замена
M. Jacobs
️️️️
D. Oldaker
82'
Замена
М. Джонс
️️️️
О. Бэнкс
74'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
73'
67'
Замена
Д. Монкур
️️️️
I. El Mizouni
67'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
T. Archibald
Желтая карточка
О. Бэнкс
62'
61'
Желтая карточка
Б. Купер
46'
Замена
D. Pratley
️️️️
М. Сандерс
46'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Ш. Форде
41'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Р. Сотириу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Купер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
3
Branden Horton
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
6
Эшли Палмер
ЦЗ
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Лейтон Ориент
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
44
Theodore Archibald
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Честерфилд
30
Гарри Тайрер
ВР
17
M. Jacobs
ЦП
40
Connor Cook
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
17
Jeff King
ЦП
28
James Berry
ЦФ
9
Joe Quigley
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
3-2-1-4
23
6
Палмер
2
4
Нэйлор
5
3
44
17
28
Бэнкс
28
Григг
7
3-1-2-1-4
2
Хант
26
Хаппе
4
Тернс
2
Джеймс
8
6
Сандерс
17
Сотириу
7
Форде
6
31
44
44
17
17
44
28
Бэнкс
35
Джонс
35
Джонс
28
Бэнкс
28
Григг
9
9
28
Григг
6
Сандерс
18
18
6
Сандерс
8
20
Монкур
20
Монкур
8
44
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
44
7
Форде
39
Пигот
39
Пигот
7
Форде
17
Сотириу
7
Агьей
7
Агьей
17
Сотириу
Остались в запасе
Честерфилд
Лейтон Ориент
30
Гарри Тайрер
ВР
40
Connor Cook
ЦП
17
Jeff King
ЦП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
6
Adam Thompson
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
40
Connor Cook
ЦП
17
Jeff King
ЦП
28
James Berry
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
6
Adam Thompson
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Честерфилд - Лейтон Ориент
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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2025.02.08 17:27
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