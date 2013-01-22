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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Черноморец
Амкар-Пермь - Черноморец: обзор матча 22 января 2013
Амкар-Пермь
22.01.2013, вторник, 13:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Черноморец
42'
А. Рябокобыленко (П)
27'
Л. Матос
82'
А. Слинкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Черноморец
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Слинкин
77'
Желтая карточка
М. Бергер
Замена
А. Попов
️️️️
А. Семенов
74'
71'
Замена
А. Слинкин
️️️️
П. Кутас
70'
Пенальти не реализован!
М. Шацких
Замена
Б. Идову
️️️️
В. Гришин
64'
Замена
А. Селихов
️️️️
Р. Герус
46'
46'
Замена
Л. Бурдужан
️️️️
Ф. Джа Джедже
46'
Замена
А. Диденко
️️️️
Л. Матос
46'
Замена
М. Шацких
️️️️
С. Политыло
46'
Замена
А. Старгородский
️️️️
К. Ковальчук
46'
Замена
К. Вангели
️️️️
Е. Зубейко
46'
Замена
П. Ковальчук
️️️️
П. Фонтанелло
46'
Замена
Е. Паст
️️️️
Д. Безотосный
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
46'
Замена
А. Субботин
️️️️
С. Волков
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Рябокобыленко
42'
Замена
Н. Карелис
️️️️
А. Панцырев
40'
31'
Замена
М. Шацких
️️️️
И. Бобко
27'
Желтая карточка
Л. Матос
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
80
Николас Карелис
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
99
Сито Риера
ЛВ
16
Максим Шацких
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
2-1-5-2
1
Герус
25
Смирнов
13
Семенов
5
Рябокобыленко
28
Гришин
27
Гаглоев
33
Камеш
32
Нийхолт
36
Панцырев
1
Волков
26
Якубко
3-2-2-3
22
Безотосный
3
Лео Матос
5
Бергер
14
Фонтанелло
22
Зубейко
77
Кутас
8
Ковальчук
89
Политыло
9
Джа Джедже
19
Бакай
21
Бобко
1
Герус
57
Селихов
57
Селихов
1
Герус
28
Гришин
30
Идову
30
Идову
28
Гришин
13
Семенов
24
Попов
24
Попов
13
Семенов
36
Панцырев
80
Карелис
80
Карелис
36
Панцырев
1
Волков
9
Субботин
9
Субботин
1
Волков
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
22
Безотосный
44
Паст
44
Паст
22
Безотосный
22
Зубейко
32
Вангели
32
Вангели
22
Зубейко
14
Фонтанелло
2
Ковальчук
2
Ковальчук
14
Фонтанелло
21
Бобко
16
Шацких
16
Шацких
21
Бобко
77
Кутас
33
Слинкин
33
Слинкин
77
Кутас
8
Ковальчук
11
Старгородский
11
Старгородский
8
Ковальчук
21
Бобко
99
Риера
99
Риера
21
Бобко
3
Лео Матос
9
Диденко
9
Диденко
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
31
Бурдужан
31
Бурдужан
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Черноморец
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Амкар-Пермь - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Эрхан Кайя
Стадион:
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